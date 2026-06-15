Javi Medina quiere un Reina Sofía impoluto: “Si el campo está bien, llegaremos mejor al último tercio y podemos disfrutar más”

Javi Medina ya habla como entrenador de Unionistas de Salamanca. El entrenador andaluz dejó clara su idea de juego desde el inicio y la importancia del césped para su modelo de juego.

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Su llegada a Unionistas. “Desde que se produjo la primera llamada, tuvo mucho feeling. Luego queríamos conocer el proyecto, qué plantilla podíamos tener, qué instalaciones teníamos y cómo es el club. Tuve el contacto con Antonio Paz y con Miguel, el presidente. Podemos hacer cosas bonitas de la mano. Me gusta la esencia del proyecto y que sea fútbol popular. Se identifica mucho con lo que intentaremos representar el cuerpo técnico y yo”.

Modelo de juego. “Soy de la opinión que un equipo se tiene que parecer al carácter del entrenador. En Antequera conseguimos en esos dos años a lo que somos nosotros, gente joven con valentía y tener identidad. Ya lo hemos hecho en el grupo anterior y queremos hacerlo aquí. Las dificultades del clima hacen que los campos no sean iguales en noviembre o diciembre”.

Quiere un césped perfecto. “Para nosotros, el terreno de juego es fundamental. Es una de las claves del deporte. Es lo que te permite que la pelota ruede y que la gente que vaya al Reina Sofía y si el campo está bien, llegaremos mejor al último tercio y podemos disfrutar más. No habrá excusa, intentaremos ser valientes y buscaremos el resultado desde el minuto 1”.

Presentación De Javi Medina Como Entrenador De Unionista (2)

Peso total en las decisiones deportivas. “Es otra de las partes importantes. El sentir de verdad que íbamos a hacer el equipo de la mano, con la idea de juego que tenemos. La construcción del juego es muy relevante y sentimos que íbamos a hacer la plantilla de la mano. Tenemos ilusión que renueven con el club con el caso de Ramiro, Carlos, Aarón, Juanma o Álvaro. No venimos a cambiar nada, sino coger todo lo bueno, que es mucho”.

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Sobre la situación de Álvaro Gómez. “He hablado con varios de ellos porque tenemos que intención que renueve (sobre Álvaro). Entendemos que es un momento de mercado y hay mucho ruido, ha hecho una gran campaña y es un baluarte para el club. Confiamos mucho en que renueve con el club”.

Dentro del 1-4-3-3 que propone, ¿en qué puesto y con qué comportamientos encaja De la Nava? “Trato más de convencer. El 1-4-3-3 nos permite más utilizar los triángulos y es un sistema que nos gusta mucho. Pero los futbolistas cambian los sistemas. Depende de los jugadores para adaptar el sistema. Carlos es un jugador que cuadra muy bien en último tercio y con llegada para el remate. En esas posiciones de interior confiamos mucho que tiene ese talento para llegar al gol y llegar en segunda línea y también puede jugar de falso 9”.

Hugo de Bustos. “Una de las cosas que más me ha faltado en Antequera es un extremo zurdo que juegue a pierna hábil. Cuesta mucho tener ese perfil. Fue Antonio el que me habló de Hugo. Todavía tiene margen de mejora. Le llamé para presentarme”.

Presentación De Javi Medina Como Entrenador De Unionista (5)

El trabajo de su cuerpo técnico. “Conmigo viene Marco, que ya estuvo conmigo en Betis y Antequera, y Jesús se incorpora como preparador físico. Carlos Ramos era el asistente en el filial. Hoy queremos cubrir la figura del entrenador de portero. Quiero que sea un clima familiar y que sea un equipo dentro del equipo, que cada uno tenga claro cuál es su rol y que tengan espacio para disfrutar”.

El club tiene sobre la mesa la intención de entrenar en hierba natural. ¿Qué importancia le da el entrenador a entrenar en esta superficie y no en la hierba artificial del anexo? “Para nosotros es muy importante. Es algo que hablé con Antonio, que el club quería cerrar el espacio natural. Te da mucha calidad y es donde vamos a competir, que todos los campos son de hierba natural. Confío mucho en que podamos tenerlo”.