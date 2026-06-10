David Gallego, entrenador del División de Honor de Unionistas: “El objetivo es salvarse y disfrutar de la categoría”

David Gallego toma las riendas del División de Honor de Unionistas. Y lo hará con un equipo prácticamente nuevo respecto a la campaña pasada. El objetivo, eso sí, vuelve a ser salvarse en un grupo con la gran mayoría de equipos madrileños.

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Oportunidad en el División de Honor. “Acaba la temporada y deciden que el equipo tenía que cambiar de entrenador. Juan García se reunió conmigo y ahí se decidió todo. Me pilló por sorpresa la salida de Raúl, que hizo un gran año”.

Cambia el f7 por el f11. “Bueno… lo últimos años de Segunda B no pude estar muy vinculado a ningún equipo por tiempo, pero he tenido experiencia en fútbol 7 y fútbol 11 y también en puestos de coordinación”.

Su cuerpo técnico. “Han hecho un gran trabajo. Son un pilar muy importante porque conocen la categoría y la forma de trabajar. Cuando la gente lo hace bien, hay que seguir confiando en su trabajo. También les conozco personalmente”.

Objetivo en División de Honor. “Hay que ser realista. El objetivo es salvarse y disfrutar de la categoría, que probablemente los chicos están en la mejor temporada de su vida”.

Plantilla nueva. “Es un cambio prácticamente al 100% de la plantilla, menos Pedro López y Viñu. Hay que hacerla de cero. Viene una generación que hay un salto de un año y hay chicos que se tienen que hacer un hueco en División de Honor. No podemos quemar la etapa ni el proceso de algunos chicos de segundo año”.

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¿Dónde el nicho para fichar jugadores? “Todo lo que podamos llegar en Salamanca y alrededores, hay que tenerlo estudiado. Pero hay jugadores que ya se mueven por toda España y tenemos el atractivo de Salamanca, que pueden estudiar”.

Los rivales son casi todo de Madrid. “Así es. Es una categoría en la que estamos en el grupo más fuerte y así se ha visto en el año pasado. Nos vamos a encontrar un grupo casi íntegro de Madrid”.