Unionistas se ha fijado un año más superar los cinco mil socios. Por el momento, ya va por el 20%. El club blanquinegro abrió el lunes su campaña de socios y ya ha alcanzado su primer número redondo.
Durante esta semana y la próxima, los socios pueden renovar su carné y su asiento; a partir del 22 (hasta el 28) le puede seguir renovando con la apertura del cambio de asiento y zona.
Una vez finalizado este proceso, se abrirá la campaña para captar nuevos socios, con la mira puesta en la provincia de Salamanca. “De aquí somos todos” ha sido el lema propuesto por el club para abrirse a los más de 360 pueblos de Salamanca.