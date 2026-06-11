Imagen de la presentación de la campaña de socios 2026/27 en Unionistas.

El club, que abrió el pasado lunes su campaña de socios, ya llega al primer número redondo

Unionistas se ha fijado un año más superar los cinco mil socios. Por el momento, ya va por el 20%. El club blanquinegro abrió el lunes su campaña de socios y ya ha alcanzado su primer número redondo.

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Durante esta semana y la próxima, los socios pueden renovar su carné y su asiento; a partir del 22 (hasta el 28) le puede seguir renovando con la apertura del cambio de asiento y zona.