Unionistas ya tiene 500 socios en menos de 24 horas de campaña

No ha tardado mucho en responder la afición de Unionistas en la campaña de socios. En menos de veinticuatro horas de campaña, el club charro ya suma más de quinientos socios (un 10% de la cifra total de la campaña anterior).
“Hay mucho socio de la provincia, pero creemos que puede haber mucho más. Creemos que es buen momento para que los indecisos del alfoz, tengan esa chispa para que se unan a este proyecto”, expresaba el vicepresidente del club, Luis Delgado.
La temática que ha elegido Unionistas para la campaña de socios es la provincia. Salamanca cuenta con más de 360 pueblos en el mapa y Unionistas se ha lanzado para captar nuevos adeptos para el club bajo los lemas “De aquí somos todos” y “seas de donde seas, este escudo también es tuyo”.