Unionistas ya tiene 500 socios en menos de 24 horas de campaña

No ha tardado mucho en responder la afición de Unionistas en la campaña de socios. En menos de veinticuatro horas de campaña, el club charro ya suma más de quinientos socios (un 10% de la cifra total de la campaña anterior).

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“Hay mucho socio de la provincia, pero creemos que puede haber mucho más. Creemos que es buen momento para que los indecisos del alfoz, tengan esa chispa para que se unan a este proyecto”, expresaba el vicepresidente del club, Luis Delgado.