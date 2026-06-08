Unionistas de Salamanca y provincia

Unionistas de Salamanca quiere extender su presencia. El club blanquinegro ha lanzado su campaña de socios y va mucho más allá de la capital: los charros miran a los 362 pueblos para captar nuevos adeptos y para abrir el club a todos los rincones de la provincia.

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Con los lemas “De aquí somos todos” y “seas de donde seas, este escudo también es tuyo”, Unionistas abre sus redes a toda la provincia de Salamanca en su campaña de socios 2026/27.

El vicepresidente Luis Delgado y el director de Marketing de Unionistas, Alberto Alonso ‘Guti’, fueron los encargados de lanzar la campaña de socios ante los medios de comunicación. “Esperamos seguir creciendo y batiendo récord de socios. Tenemos el aliciente de la Copa del Rey y es un buen punto”, explicó Luis Delgado.

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