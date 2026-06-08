Unionistas de Salamanca y provincia

Unionistas de Salamanca quiere extender su presencia. El club blanquinegro ha lanzado su campaña de socios y va mucho más allá de la capital: los charros miran a los 362 pueblos para captar nuevos adeptos y para abrir el club a todos los rincones de la provincia.
Con los lemas “De aquí somos todos” y “seas de donde seas, este escudo también es tuyo”, Unionistas abre sus redes a toda la provincia de Salamanca en su campaña de socios 2026/27.
El vicepresidente Luis Delgado y el director de Marketing de Unionistas, Alberto Alonso ‘Guti’, fueron los encargados de lanzar la campaña de socios ante los medios de comunicación. “Esperamos seguir creciendo y batiendo récord de socios. Tenemos el aliciente de la Copa del Rey y es un buen punto”, explicó Luis Delgado.
“Hay mucho socio de la provincia, pero creemos que puede haber mucho más. Creemos que es buen momento para que los indecisos del alfoz, tengan esa chispa para que se unan a este proyecto. El porcentaje exactamente no lo sé, ahí me pillas”, aseguró el vicepresidente del club.