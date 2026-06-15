Antonio Paz se mostraba muy contento por la llegada de Javi Medina como nuevo entrenador de Unionistas y dejaba claro que quiere una plantilla de veinte o veintiuno y también explicó que hará un esfuerzo más por Álvaro Gómez.

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Fichaje de Javi Medina. “Es la figura más importante del proyecto y el capitán del barco. Tiene experiencia en la categoría en tres temporadas con Antequera y Betis Deportivo. En el proceso de elección fuimos exigentes y ambiciosos y elegimos nombres que nos daban un punto de nivel para lo que queríamos en este Unionistas. Desde la primera llamada hubo feeling y luego hay un proceso de dos semanas de muchas videollamadas. Este Unionistas nos ilusiona a todos, también a la ciudad y la provincia”.

Las renovaciones de Ramiro y De la Nava estaban pactadas verbalmente. ¿Por qué no están renovados? “Hemos puesto más el foco a la llegada del míster. Fueron dos semanas de que casi nos olvidamos que existían jugadores y solo existían jugadores, cuerpos técnicos e ideas de juego. Álvaro también tendrá una propuesta nueva”.

¿Le ha ofrecido la renovación a Aarón Piñán y a Juanma? “El míster inconscientemente no deja nada al azar. Encajan en el modelo del míster. A Juanma le quiso llevar a Antequera. Es verdad que el año pasado apostamos fuerte por él y se encontró con una competencia feroz con Jota y Juanje. Es un chico de 12 en el vestuario, no de 10. Aarón también en esa línea, que ha pasado el peaje de la lesión y se ha ido encontrando a sí mismo. Es un jugador muy importante a nivel de vestuario”.

Reitera su disposición de plantilla corta. “Espero que sea una plantilla corta y que le demos espacio a la cantera, que se lo ha ganado este año con el trabajo de Garci. Tenemos chicos que están preparados para ayudarnos y Javi es un entrenador valiente y lo ha demostrado en Betis y Antequera. La idea es de 20 o 21 con jugadores polivalentes y que nos doblen alguna posición si ocurre alguna desgraciada”.

¿Cuántos fichajes tiene hechos y no anunciados Unionistas ahora mismo? “Ninguno. Os habríais enterado. Estoy contento e ilusionado porque hemos hablado de nombres que en nuestros campogramas, los teníamos en ese top. El míster ha calado en muchos futbolistas y tenemos esa capacidad de atraer jugadores que en otro contexto sería complicado. Hay alguna situación avanzada”.

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¿Cuánto de importante es la Copa del Rey? “Sin duda. Es clave. Es el foco que te pone de cara a todo el país y más viendo nuestros precedentes con Real Madrid, Barcelona, Villarreal o Rayo Vallecano. Esos partidos cambian la vida a un futbolista. Tenemos la opción de traer la Copa del Rey al Reina Sofía y también te hace olvidarte de la Copa RFEF en la pretemporada, que fue un desastre. Noto mucha ambición en el cuerpo técnico”.