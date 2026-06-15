La huelga médica deja 165 facultativos en paro en Salamanca y un seguimiento del 12,4%

La primera jornada de huelga de médicos convocada este lunes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León, en el marco del conflicto nacional por el nuevo Estatuto Marco, ha registrado en Salamanca un seguimiento del 12,44%, con un total de 165 facultativos en paro, según los datos de la Gerencia Regional de Salud.

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En el conjunto de la Comunidad, el paro ha alcanzado una media del 15% en el turno de mañana, con un 19% de seguimiento en Atención Hospitalaria y un 8% en Atención Primaria, lo que se traduce en 1.099 médicos en huelga de los 7.218 efectivos disponibles.