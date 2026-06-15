Confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Salamanca: un hombre de 68 años que permanece estable

La Junta de Castilla y León ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en la provincia de Salamanca. El paciente es un hombre de 68 años que fue atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) y posteriormente trasladado al Hospital Gómez Ulla de Madrid, centro de referencia para este tipo de infecciones.

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El afectado, que presentaba picadura de garrapata, permanece estable dentro de la gravedad propia de la enfermedad y se encuentra bajo estrictas medidas de aislamiento sanitario.

La confirmación del caso se ha realizado tras el análisis de muestras en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, que ha ratificado la infección por el virus de Crimea-Congo.

Las autoridades sanitarias han activado el protocolo de vigilancia epidemiológica y han identificado a los contactos del paciente, a los que se realiza seguimiento para controlar posibles síntomas.