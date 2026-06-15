Publicados los anteproyectos de los corredores que unirán Salamanca con Pontevedra, Coruña, Sevilla, San Sebastián, Barcelona y Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado la información pública los anteproyectos de los 31 corredores de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera que faltaban para completar el que será el nuevo mapa concesional entre los que se encuentran los tres de Salamanca:

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Corredor Pontevedra – Salamanca – San Sebastián – Barcelona

Corredor La Coruña – Salamanca – Sevilla

Corredor Madrid – Salamanca – Pontevedra

El secretario de Estado, José Antonio Santano, ha destacado que este proceso de información pública tiene por objetivo “conocer opiniones para mejorar este mapa concesional”. El sistema de transporte público por autobús es “el que mejor vertebra nuestro país porque llega a todos los rincones”, ha añadido Santano que ha recalcado que “tal y como nos comprometimos desde el Ministerio este mapa concesional respeta y mantiene todas las paradas y frecuencias actuales; y añadimos rutas directas entre las ciudades más grandes para facilitar viajes más rápidos”.

Estos 31 corredores se unen a los 3 que ya se han aprobado en Consejo de ministros. De esta manera, el nuevo mapa concesional estará compuesto por un total de 34 corredores que darán servicio a 1.682 municipios en 600 rutas con un total de 190.424 km y 2.294 paradas. Se espera asimismo que haya 764.804 expediciones anuales y alrededor de 31 millones de viajeros

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La licitación de los nuevos contratos permitirá una bajada generalizada de tarifas, con una reducción promedio por usuario del 22%. Así, la tarifa media será de 0,06715 euros por viajero y kilómetro, según ha informado el Ministerio.

Durante los treinta días hábiles posteriores a la publicación en el BOE, los anteproyectos estarán publicados en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que ciudadanos y demás entidades de la sociedad civil pueda realizar sus aportaciones. Asimismo, el Ministerio recabará el informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de las Comunidades Autónomas afectadas por los tráficos de los nuevos corredores.

El siguiente paso será estudiar las alegaciones y los informes recibidos con el objetivo de poder incorporar a los anteproyectos todas aquellas mejoras pertinentes que se propongan. A continuación, se elevarán los 31 anteproyectos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.