Las primeras palabras de Iker Muniain como entrenador del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS anunciaba en la mañana de este lunes la contratación de Iker Muniain como nuevo entrenador. El equipo charro firma por una temporada al ex jugador y leyenda del Athletic Club.

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Las primeras palabras de Iker Muniain como entrenador del equipo del estadio Helmántico. “Hola charros, nos vemos en el templo”, expresaba Muniain en las redes sociales.

Muniain alcanzó el playoff de ascenso a Segunda RFEF con el Derio, pero no pudo lograr un puesto en la cuarta categoría del fútbol español.