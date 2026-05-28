Caramelo, con opciones de regresar al Salamanca CF UDS

El mercado de fichajes todavía está parado en el Salamanca CF UDS. Al menos, oficialmente. Sin embargo, Carlos Valverde ya se ha movido entre bambalinas y podría regresar uno de los futbolistas con pasado en el club charro.

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Según ha podido conocer SALAMANCA24HORAS.COM, Caramelo es una de las opciones para reforzar al Salamanca CF UDS para la próxima temporada. El extremo charro jugó la pasada temporada en el Linares, donde jugó más de 1.300 minutos y consiguió un tanto (ante el Deportivo Minera).

Por el momento, el club de Manuel Lovato todavía no ha oficializado las renovaciones de cara a la próxima temporada y el club se encuentra en standby de forma oficial.