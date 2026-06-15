Iker Muniain, nuevo entrenador del Salamanca CF UDS

Bombazo en el Salamanca CF UDS. El club charro ha firmado a Iker Muniain como nuevo entrenador para la próxima temporada, tal y como han adelantado los periodistas Noel Campo y Ángel García ‘Cazurreando’.
Ex futbolista, que es historia del Athletic Club, tendrá su primera experiencia profesional como entrenador en Segunda RFEF tras su paso por el Derio, equipo con el que consiguió jugar el playoff de Tercera RFEF a Segunda RFEF.
El técnico, de 33 años, acepta la propuesta de Manuel Lovato y ya se despidió del Derio durante el fin de semana. “No podría haber imaginado un lugar mejor para empezar mi camino como entrenador. Lo que he vivido esta temporada es un regalo que me llevo para siempre”, afirmó el entrenador navarro.