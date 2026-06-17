El Salamanca CF UDS se mueve entre bambalinas, pero sin oficialidad. El club no dará por cerrada la temporada 2025/26 hasta el día 30 de junio. Pero sí trabaja en la próxima plantilla con Iker Muniain como entrenador.

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Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, el director deportivo Carlos Valverde ha llamado a la puerta de Diego González. No es la primera vez que el Salamanca CF UDS se interesa por el centrocampista charro, ya que el pasado verano también se tanteó su posible incorporación.