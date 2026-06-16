Iván Casado firma por el Palencia CF

El Palencia CF ha anunciado el fichaje del central Iván Casado. El zaguero militó en las dos últimas temporadas en el Salamanca CF UDS y ahora bajará un escalón para disputar la Tercera RFEF.
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Iván Casado jugó más de cincuenta partidos en el conjunto del estadio Helmántico y consiguió marcar dos goles. Sin embargo, el club blanquinegro todavía no ha oficializado su salida.
Hasta el momento, el único movimiento oficial del Salamanca CF UDS ha sido anunciar a su nuevo entrenador: el ex futbolista del Athletic Club, Iker Muniain.