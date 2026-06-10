El Ciudad Rodrigo busca gol con el fichaje de Sergio Santos

El Ciudad Rodrigo mete una marcha más en su confección de la plantilla. Si primero se reforzaba con José Manuel Mateos; ahora lo hace con Sergio Santos.
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El delantero, de 20 años, se crió en las categorías inferiores del Hergar y del Salamanca CF UDS. El punta consiguió el ascenso a Tercera RFEF con el filial del Salamanca CF UDS.
Incluso, Sergio Santos llegó a debutar con el primer equipo del Salamanca CF UDS con 17 años y ha formado parte de la dinámica de los mayores durante dos años.