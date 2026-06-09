José Manuel Mateos regresa al Ciudad Rodrigo

El Ciudad Rodrigo ha anunciado su primer fichaje para la temporada 2026/27. El conjunto mirobrigense contará de nuevo con un viejo conocido del Francisco Mateos: José Manuel.
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Javi Moríñigo, quinta renovación del Ciudad RodrigoDeportes ·
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“No hace falta carta de presentación. Vuelve a casa un año después tras haber conseguido la permanencia en Tercera RFEF con Unionistas B”, explican en una publicación del X desde el Ciudad Rodrigo.
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