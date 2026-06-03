Javi Moríñigo, quinta renovación del Ciudad Rodrigo

Sergi, Farres, Sergio Rivera, Pepo… y Javi Moríñigo. El ‘multiusos’ de la plantilla del Ciudad Rodrigo defenderá un año más los colores de la entidad mirobrigense. Con la continuidad de Javi Moríñigo, Astu se asegura un futbolista físico, de ida y vuelta y ganador de duelos durante los noventa minutos del encuentro.

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“Este equipo no se entiende sin tu pasión. Javi Moríñigo es el quinto renovado esta temporada y volverá a ser un cerrojo en nuestra defensa como siempre ha hecho. El compromiso no faltará”, explican en las redes sociales del Ciudad Rodrigo.

El conjunto mirobrigense se pone el objetivo de meterse en el playoff de ascenso a Tercera RFEF durante la próxima temporada, algo que se le ha escapado en la campaña 2025/26.