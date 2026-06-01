El Ciudad Rodrigo renueva a Farres, Sergi y Rivera

El Ciudad Rodrigo de la temporada 2026/27 ya comienza a tomar forma. El club mirobrigense dará continuidad a Astu en el banquillo después de tomar las riendas en el tramo final de la campaña pasada.

Publicidad Publicidad

Y también algunas de las caras habituales seguirán en el equipo. El primero en ser renovado fue Sergi. El centrocampista es uno de los jugadores con más calidad de la escuadra farinata y seguirá un año más en el Francisco Mateos.

Farres es uno de los bastiones de la estructura del equipo. “Nuestro pilar fundamental en la defensa”, expresó el club sobre el zaguero para anunciar la renovación. Y a Sergi y Farres se les une el centrocampista Sergio Rivera, que firmó por el Ciudad Rodrigo en el mes de enero.