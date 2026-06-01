Antonio Amaro renueva con el Rayo Majadahonda y jugará en Primera RFEF

Antonio Amaro jugará la próxima temporada en Primera RFEF. El futbolista salmantino, de 34 años, ha renovado con el Rayo Majadahonda y se vestirá de corto en la división de bronce del fútbol español.

Después de ocho temporadas en el Salamanca CF UDS, el futbolista charro tomó la decisión de proseguir su camino en el Rayo Majadahonda y la decisión no le pudo ser más beneficiosa. Amaro ha tomado galones en el club madrileño, ha sido un pilar en el verde (más de 2.800 minutos) y ha conseguido el ascenso a Primera RFEF.