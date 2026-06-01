Salamanca volverá a ser la capital del fútbol sala

Serán cuatro días de intenso fútbol sala. El Salamanca Fútbol Sala ya tiene todo preparado para la décima edición del Torneo Internacional “Ciudad de Salamanca”, que se disputará en nuestra ciudad del 25 al 28 de junio.

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Las grandes canteras de los equipos de España y de Portugal se darán cita en nuestra ciudad desde la categoría benjamín hasta la categoría juvenil. El torneo cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

Pero no quedará solo ahí. El sábado 27, el pabellón de La Alamedilla acogerá, a las 19 horas, un partido de leyendas de la Selección Española de fútbol sala contra ex jugadores veteranos del FS Salamanca.

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