Imagen de un partido entre Perfumerías Avenida y el Atlético Carbajosa

Tanto Perfumerías Avenida como Atlético Carbajosa tendrán que formular su inscripción antes del 17 de julio

La Tercera FEB ya cuenta con sus fechas clave para la próxima temporada. Tanto Perfumerías Avenida como Atlético Carbajosa tendrán que formular su inscripción antes del 17 de julio.

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Una vez realicen este paso, los dos equipos de baloncesto masculino de nuestra provincia tendrán que prepararse para el arranque de la competición el 4 de octubre. Aunque antes habrá que esperar para conocer si están en el mismo grupo o, si como ha sucedido esta campaña, juegan en grupos diferentes.

La segunda vuelta comenzará el fin de semana comenzará el 17 de enero y los playoff por el ascenso darán su pistoletazo de salida el 2 de mayo.