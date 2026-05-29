El Ciudad Rodrigo renueva a Astu como entrenador

El Ciudad Rodrigo ya ha anunciado quién será su entrenador para la próxima temporada. Astu, que llegó en las jornadas finales de la competición, será el capitán de barco del equipo farinato en la temporada 2026/27.

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El entrenador cogió las riendas del primer equipo el pasado mes de marzo y quiere volver a la carga esta temporada para intentar el ascenso a Tercera RFEF. ¡A por una temporada ilusionante, Astu!”, inciden desde el Ciudad Rodrigo en sus redes sociales.

Astu estará acompañado esta temporada en el cuerpo técnico por Rubén García, quien llegó de su mano también a la escuadra mirobrigense.