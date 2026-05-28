Chopi: “La primera piedra para un posible ascenso de la UD Santa Marta ya está puesta”

Chopi ha sido uno de los nombres propios de la Unión Deportiva Santa Marta esta temporada. El atacante ha marcado once goles esta campaña y ha sido uno de los hombres fuertes de Mario Sánchez en el vestuario.

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Valoración de la temporada. “Hemos estado bien durante todo el año y el playoff nos deja la sensación de habernos ido del playoff antes de tiempo. Llegamos bien a final de la temporada y estábamos bien físicamente”.

La primera piedra del Santa Marta para un ascenso futuro está puesta. “Eso es. La primera piedra para un posible ascenso de la UD Santa Marta ya está puesta. Y además lo hemos conseguido con un buen fútbol y llevando el balón por abajo. El club quiere crecer y es más ambicioso cada año con el primer equipo”.

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