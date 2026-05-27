Ramiro Mayor: “Creo que podía haber jugado más porque estaba físicamente a tope”

Ramiro Mayor es el capitán de Unionistas. Y, si no hay un cambio drástico en las próximas horas, seguirá siéndolo la próxima temporada. El central reconoce que fue un año duro por la poca participación y se apoya en Carlos de la Nava y Álvaro Gómez.
Valoración de la temporada. “Ha sido un éxito. Veníamos de una temporada que fue muy dura y nos salvamos en la última jornada y esta campaña, hemos hecho un gran año. Conseguimos pronto el primer objetivo y luego nos hemos podido meter en Copa. La temporada comenzó muy mal y son circunstancias que pueden pasar y yo daba tranquilidad porque teníamos buena plantilla y buenos jugadores”.
Campaña dura en el plano personal. “Sí. Muy duro. Llevo aquí todos estos años siendo un jugador importante y ayudando en el campo, como en toda mi carrera futbolística. Este año he tenido poca confianza del entrenador y solo he podido ayudar en minutos finales. Deportivamente ha sido muy duro porque he sido suplente todo el año y he dado ejemplo siendo el capitán dentro y fuera del vestuario. Hemos hecho un papel muy importante con Carlos y Álvaro para tener un buen vestuario”.
¿Cree que pudo jugar más minutos? “Yo creo que sí. Pero siempre lo he dicho y se lo he dicho a él directamente, yo respeto sus decisiones. Creo que podía haber jugado más porque estaba físicamente a tope”.
Renovación encima de la mesa. ¿Seguirá? “Sí, estamos hablando. Esta es mi casa y siempre he apostado por quedarme. Tengo la ilusión de seguir, me encuentro muy bien físicamente y puedo seguir aportando mucho a Unionistas”.
¿Por qué no ha renovado todavía? “Antonio no está poniendo tampoco muchas pegas. Hay mucha confianza entre nosotros”.
Habrá reestructuración completa en la plantilla. “Llevo muchos años en Unionistas y estoy acostumbrado a ello. El jugador busca mejorar en su carrera. Es importante tener una base, pero ya sabemos que en Unionistas es más difícil”.