Pepo, el guardián de la portería del Ciudad Rodrigo un año más

Pepo es uno de los jugadores más longevos en activo de nuestro fútbol. El portero ha pasado por un sinfín de equipos y todavía tiene muchas ganas de seguir jugando al fútbol.

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El Ciudad Rodrigo ha comunicado la renovación de Pepo, que será el guardián de la meta mirobrigense, y se une a las continuidades de Sergi, Farres y Sergio Rivera bajo el mando de Astu.

“Pepo es el cuarto renovado y cumplirá su temporada número 22 asegurando la portería del Francisco Mateos. Todo un emblema de nuestro club”, explican desde el Ciudad Rodrigo.