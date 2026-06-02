Primeras renovaciones en el Béjar Industrial

El Béjar Industrial logró la salvación en la Regional de Aficionados y ya prepara la temporada 2026/27. El conjunto textil ya anunció con anterioridad la continuidad de su entrenador Rivi.

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Pero también hay tres futbolistas que seguirán de forma oficial en la plantilla. Aladje, Marco y Carlitos continuarán al menos otra temporada en el equipo textil.

Sin embargo, dos de los jugadores habituales en la plantilla no estarán el año que viene. Guti y Turri serán baja en el Béjar Industrial.