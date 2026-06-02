Avelino Álvarez y Sara Chaves, campeones absolutos del 17º Torneo de ajedrez ferias de Béjar

El claustro del convento San Francisco de Béjar albergó durante el domingo la decimoséptima edición del torneo de ajedrez ferias de Béjar. Un total de 39 ajedrecistas acudieron al torneo en busca del triunfo final.

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El desarrollo de la competición fue con el sistema suizo a ocho rondas, con un ritmo de ocho minutos más dos segundos de incremento.

El maestro Fide cubano Avelino Álvarez se proclamó campeón absoluto y fue acompañado en el podio por Luis Martín y Ángel Quiroga. En féminas, Sara Chaves (del Club Cáceres Patrimonio) fue la campeona del torneo.

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