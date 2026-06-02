Dos podios para la Escuela Promesal en Coreses

El Club Ciclista Promesal participó durante el domingo en Coreses en una prueba marcada por la dureza del circuito y las altas temperaturas. Enzo García fue segundo en categoría alevín y Aiur Martín fue tercero en principiantes para lograr dos podios para el equipo salmantino.

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La competición arrancó con la participación del más pequeño del equipo, Lucas Tittica, que completó una gran carrera para finalizar en una meritoria quinta posición. En categoría principiante, Aiur Martín realizó una excelente actuación que le permitió subir al podio tras cruzar la línea de meta en tercera posición.

Por su parte, en la categoría alevín, Enzo García volvió a demostrar su gran estado de forma consiguiendo una brillante segunda plaza. Su compañero Axel García también completó una buena carrera, terminando en novena posición.

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