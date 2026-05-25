Fin de semana positivo para la escuela Promesal, con logros acentuados en la categoría alevín

La escuela Promesal ha tenido un fin de semana marcado por la positividad, con logros acentuados en la categoría alevín.

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En Segovia, el equipo firmó una destacada actuación colectiva, demostrando un alto nivel por parte de los jóvenes ciclistas que viajaron.

Aiur Martín protagonizó una de las actuaciones más destacadas del fin de semana en la categoría de principiante, terminando en una meritoria cuarta posición, quedándose a tan solo un paso de los puestos de honor. Miguel Ángel Luis completó también una buena actuación, cruzando la línea de meta en séptimo lugar tras una carrera muy trabajada.

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Los mayores logros se produjeron en la categoría alevín con Enzo García que consiguió un segundo puesto y Axel García con el tercer puesto después de mantenerse durante toda la prueba entre los ciclistas más fuertes del pelotón.