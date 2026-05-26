Jaime Lizana peleará por el Mundial Profesional de Full Contact en Brasil

El deportista salmantino Jaime Lizana ha sido nombrado aspirante oficial al Campeonato del Mundo Profesional de Full Contact en la categoría de 66,8 kilos.

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El combate se celebrará el próximo 15 de agosto en Cuiabá (Brasil), donde se enfrentará al brasileño Vinicius Bereta, competidor con experiencia internacional en kickboxing profesional.

Lizana, integrante de Escuela Élite Salamanca, afronta esta cita tras proclamarse campeón del Mundo WAKO Full Contact en 2023 y convertirse en uno de los referentes nacionales de los deportes de contacto.