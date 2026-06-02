Las promesas del tenis español se dan cita de forma gratuita en La Aldehuela

Las pistas de tenis de La Aldehuela ya aguardan la cuarta edición del Torneo IBP Ciudad de Salamanca. La cita, organizada por el club Betennis Salamanca, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca y está enmarcado dentro del programa deportivo de las Fiestas de San Juan de Sahagún.

Publicidad Publicidad

El evento tendrá lugar desde el miércoles 10 de junio hasta el domingo 14 y contará con 64 participantes (en dos cuadros de 32 jugadores cada uno). Además, la asistencia será totalmente gratuita.

Cada cuadro se compone de 16 jugadores en fase previa y 16 jugadores en fase final. La competición reunirá a deportistas con puntos ATP y WTA, jóvenes promesas del tenis español, tenistas universitarios internacionales y jugadores en progresión profesional.

Publicidad

Entre ellos destacan figuras regionales de la talla de Guillermo Manzano,