Gamarra denuncia en Salamanca que la Justicia vive una situación de "caos" por la ley impulsada por Bolaños

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, visitó este martes Salamanca para reunirse con representantes del Colegio de la Abogacía de Salamanca y del Colegio de Procuradores. Antes del encuentro, acompañada por el alcalde de Salamanca y presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, realizó una valoración sobre la situación de la Justicia en España y criticó duramente las políticas impulsadas por el Gobierno en esta materia.

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Durante su intervención, Gamarra defendió que la Justicia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y advirtió de que actualmente atraviesa un momento de especial dificultad "la justicia significa democracia, significa Estado de Derecho. Sin ella es imposible que los ciudadanos podamos gozar plenamente de nuestras libertades y derechos", afirmó.

La dirigente popular sostuvo que para que la Justicia funcione correctamente deben cumplirse tres principios básicos: agilidad, independencia y seguridad jurídica. Sin embargo, aseguró que estos tres elementos "están hoy en peligro" en España.

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Uno de los principales asuntos abordados fue la aplicación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Gamarra criticó la norma impulsada por el Ministerio de Justicia y aseguró que sus efectos están siendo contrarios a los objetivos anunciados por el Ejecutivo.

"La famosa ley de eficiencia, la ley Bolaños, lejos de generar eficiencia, se puede llamar la ley de la ineficiencia", afirmó. Según explicó Gamarra, la implantación de determinados mecanismos previos obligatorios para acceder a los tribunales está generando retrasos y dificultades tanto para los profesionales como para los ciudadanos.

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