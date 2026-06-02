El PSOE de Salamanca propone crear un servicio municipal de viviendas sociales con acompañamiento a personas vulnerables

El PSOE de Salamanca presentará en el próximo pleno una moción centrada en mejorar el acceso a la vivienda y reforzar el apoyo a las personas con mayores dificultades económicas.

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Así lo han anunciado este martes durante una rueda de prensa, durante la que han informado de que la iniciativa plantea la creación de un servicio municipal de viviendas sociales que combine el acceso a una vivienda pública con el acompañamiento de los servicios sociales.

Durante la comparecencia, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez, ha defendido la necesidad de adoptar medidas “concretas, valientes y eficaces” ante una problemática que, según ha señalado, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía salmantina.

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