El PSOE de Salamanca propone crear un servicio municipal de viviendas sociales con acompañamiento a personas vulnerables

El PSOE de Salamanca presentará en el próximo pleno una moción centrada en mejorar el acceso a la vivienda y reforzar el apoyo a las personas con mayores dificultades económicas.
Así lo han anunciado este martes durante una rueda de prensa, durante la que han informado de que la iniciativa plantea la creación de un servicio municipal de viviendas sociales que combine el acceso a una vivienda pública con el acompañamiento de los servicios sociales.
Durante la comparecencia, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, María Sánchez, ha defendido la necesidad de adoptar medidas “concretas, valientes y eficaces” ante una problemática que, según ha señalado, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía salmantina.
La edil ha criticado la política de vivienda desarrollada por el Partido Popular durante sus tres décadas al frente del Ayuntamiento y ha acusado al equipo de Gobierno municipal de mantener una actitud de “negacionismo absoluto” ante la crisis habitacional. Según ha afirmado, los populares han rechazado propuestas relacionadas con la construcción de más vivienda pública, la movilización de viviendas vacías, la regulación de los pisos turísticos o la declaración de Salamanca como zona tensionada para limitar el precio de los alquileres.