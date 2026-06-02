Salamanca promociona su oferta turística ante 32 agentes de viajes internacionales en Valladolid

Este martes, el Ayuntamiento de Salamanca participa en el Mercado de Contratación de Servicios Turísticos organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Este encuentro, celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid de 9:00 a 13:30 horas, se lleva a cabo a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

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Esta jornada reúne a un total de 32 turoperadores y agentes de viajes especializados, procedentes de distintos mercados nacionales e internacionales "con el objetivo de favorecer la comercialización de la oferta turística de Castilla y León". En concreto, dichos profesionales proceden de Suecia, Italia, Uruguay, Alemania, Polonia, Estonia, China, Estados Unidos, Brasil, Turquía, India, Portugal, Bélgica y España participan en este encuentro.