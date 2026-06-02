Salamanca promociona su oferta turística ante 32 agentes de viajes internacionales en Valladolid

Este martes, el Ayuntamiento de Salamanca participa en el Mercado de Contratación de Servicios Turísticos organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Este encuentro, celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid de 9:00 a 13:30 horas, se lleva a cabo a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.
Esta jornada reúne a un total de 32 turoperadores y agentes de viajes especializados, procedentes de distintos mercados nacionales e internacionales "con el objetivo de favorecer la comercialización de la oferta turística de Castilla y León". En concreto, dichos profesionales proceden de Suecia, Italia, Uruguay, Alemania, Polonia, Estonia, China, Estados Unidos, Brasil, Turquía, India, Portugal, Bélgica y España participan en este encuentro.
Tal y como informan desde el Ayuntamiento de Salamanca, esta institución presenta actualmente los principales recursos y productos turísticos de la ciudad, "adaptando la oferta a las necesidades e intereses de cada uno de los profesionales participantes". Dicha integración, según explica, se debe a las acciones de promoción y comercialización que la Sociedad de Turismo de Salamanca desarrolla "para reforzar el posicionamiento de la ciudad en los mercados turísticos nacionales e internacionales y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector turístico local".