El Ciudad Rodrigo renueva a su goleador Alberto García

El Ciudad Rodrigo tiene muy clara su apuesta por jugar el próximo playoff de ascenso a Tercera RFEF. El equipo mirobrigense está renovando a sus piezas más importantes de la temporada pasada.
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Al mando del barco estará Astu, que cogió al equipo en la recta final de la temporada pasada. También seguirán los ya confirmados Sergi, Farres, Rivera, Pepo y Javi Moríñigo.
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El último en sumarse a esta lista es Alberto García. El atacante ha sido la referencia goleadora del Ciudad Rodrigo en las últimas campañas en el Francisco Mateos y quiere seguir siendo importante en la próxima temporada.
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