Pérez de la Sota llega a los juzgados de Salamanca para declarar por las denuncias de presunta sumisión química

Con gafas de sol y tratando de evitar a los medios de comunicación. Alejandro Pérez de la Sota ha entrado en los Juzgados de Salamanca poco antes de las 9:15 horas, evitando dar declaraciones y limitándose a dar los buenos días de forma escueta.

Su declaración llega justamente una semana después de la de las dos presuntas víctimas de sumisión química que le han denunciado tras unos hechos presuntamente ocurridos en la cena de la Escuela de Práctica Jurídica.

Ninguna de las dos recordaba lo sucedido por lo que el fin de semana del 7 de junio, horas después de los presuntos hechos, acudieron al Hospital para efectuar los correspondientes exámenes. Ambas, cabe recordar, presentaban lesiones y los primeros análisis, por su parte, no han detectado sustancias.

De la Sota apenas ha estado veinte minutos en sala y, en su salida, ha declinado hablar, de nuevo, ante la prensa.

Cabe recordar que, a lo largo del mes de junio, están señaladas más declaraciones.



