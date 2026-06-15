La comparecencia tendrá lugar ocho días después de que Salamanca24horas publicara la noticia, el pasado 8 de junio

Alejandro Pérez de la Sota, quien aún es concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, ha sido citado para declarar este martes ante la autoridad judicial en relación a las denuncias presentadas por dos alumnas de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca por presuntos episodios de sumisión química.

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La comparecencia tendrá lugar ocho días después de que Salamanca24horas publicara la noticia, el pasado 8 de junio, cuando este medio informó de que el edil había sido denunciado por al menos dos mujeres por unos hechos que, presuntamente, habrían ocurrido en el marco de la celebración de la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.

Según adelantó entonces Salamanca24horas, las dos denunciantes habrían sido presuntamente víctimas de sumisión química en un establecimiento de ocio de la ciudad.

Ninguna de las dos recordaba lo sucedido por lo que el fin de semana del 7 de junio, horas después de los presuntos hechos, acudieron al Hospital para efectuar los correspondientes exámenes. Ambas, cabe recordar, presentaban lesiones.