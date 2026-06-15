Colisión entre dos turismos en la CL-512 en Aldeatejada

A las 08:05 horas se ha registrado una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 6 de la CL-512, en el término municipal de Aldeatejada . Desde el lugar del siniestro se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a una mujer que presentaba un cuadro de ansiedad tras el impacto.

El incidente, ocurrido en una vía muy transitada en las salidas de Salamanca, ha motivado la movilización de los servicios de emergencia. Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y al servicio de emergencias sanitarias Sacyl, que ha desplazado una ambulancia hasta el punto del accidente para valorar el estado de la afectada y de los demás ocupantes de los vehículos implicados.