Un herido en una colisión frontal entre dos turismos en Villares de la Reina

Herido un varón de unos 45 años este jueves en una colisión frontal entre dos turismos ocurrida en el punto kilométrico 3 de la carretera SA-605, a la altura del término municipal de Villares de la Reina.

Publicidad Publicidad

El 112 recibió el aviso a las 19:04 horas y se solicitaba asistencia sanitaria para atender al afectado, que presentaba heridas en una mano.