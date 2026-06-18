Se origina un incendio de pasto junto al puente del Pradillo

Pasadas las cuatro de la tarde de este jueves 18 de junio, el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Salamanca ha recibido un aviso por un incendio de pasto originado en las inmediaciones de la Comisaria de la Policía Nacional de Salamanca.

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Hasta el lugar se ha desplazado un camión autobomba que se ha encargado de sofocar las llamas que se han extendido por un terreno junto al puente del Pradillo entre el Paseo Fluvial y la parte trasera del Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabrés.