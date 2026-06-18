Un rayo provoca un incendio junto al casco urbano de Aldeatejada

Con tractores, los vecinos de Aldeatejada han sido los primeros en llegar al terreno ubicado tras la zona de la báscula municipal donde un fuego ha originado un incendio. Después, han sido los bomberos provinciales los encargados de sofocarlo.

Publicidad Publicidad

La tormenta ha sido la causa del fuego ya que todo indica que el origen habría sido un rayo que ha afectado al tendido eléctrico, concretamente a un cable de alta tensión, por lo que la zona se ha quedado sin luz.