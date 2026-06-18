Trasladado al hospital de Salamanca tras una colisión entre un tractor y un turismo en Pollos

Un hombre ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca tras un accidente entre un turismo y un tractor en la N-620, en el desvío que se dirige hacia Pollos. Un incidente en el que el Servicio de Emergencias de Castilla y León ha dado aviso a la Guardia Civil, además de los bomberos de la Diputación de Valladolid, Medio Ambiente y al Sacyl.

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Del mismo modo, el propio Servicio de Extinción de Incendios ha excarcelado al varón herido de unos 55 años, que más tarde ha sido trasladado en helicóptero hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras incendiarse el vehículo como ha confirmado Europapress.