El incendio de Pinofranqueado salta a Salamanca por Agallas

Las peores previsiones se han cumplido y el fuego que en la jornada del martes se inició en Pinofranqueado, Cáceres, ha entrado ya por Salamanca. De las dos lenguas de fuego que amenazaban la provincia del gran incendio iniciado en la localidad extremeña, una, la de Agallas ha cruzado ya los límites de la provincia. Desde que ayer saltara la alerta el temor era que saltara hacia Salamanca ya que el fuego estaba a tan solo 3 kilómetros del límite. En la mañana de este martes parecía que se alejaba la posibilidad de que el fuego cruzara, pero finalmente, el viento ha aumentado durante la tarde y ha hecho que las llamas hayan saltado.

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El fuego ha entrado en Salamanca por Vegas de Domingo Rey, una pedanía de Agallas. El servicio de extinción de incendios forestales de la Junta ya tenía desplazados efectivos en la zona. De hecho, en este momento tiene un total de 40 medios a desplazado hasta la zona.

#Cáceres | 🔴 ACTIVO Situación Operativa 2.



17:00 | El #IFPinofranqueado ya habría saltado hacía Castilla y León (#Salamanca) entre el Puerto Esperaban y Pico Las Tiendas.



La meteorología no se lo está poniendo nada fácil a todo el operativo que trabaja imparable y sin… pic.twitter.com/yMGgvqbRVJ — Batallón T-15 (@Batallont15) August 19, 2026

Este es el momento en el que el incendio declarado en Pinofranqueado salta a la provincia salmantina.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) Los medios del INFOCAL en la zona incluyen a #IFPinofranqueado son: 6 medios aéreos que incluyen brigadas helitransportadas con su helicóptero, 1 helicóptero bombardero, 1 helicóptero de coordinación y reconocimiento; tres cuadrillas de tierra; 4 autobombas, 3 buldócer PAPAS, 6 agentes medioambientales y tres técnicos; 4 técnicos; Unidad de Planificación y Análisis y Unidad de apoyo al PMA.

Los medios de Castilla y León trabajan de forma coordinada con los medios del Plan INFOEX de la Junta de Extremadura.