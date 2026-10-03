Una fuerte tromba de agua deja varios garajes anegados en La Alberca

Los bomberos del Parque de Tamames se han desplazado en la tarde de este sábado hasta el municipio de La Alberca para intervenir después de que la fuerte tromba de agua registrada en el municipio provocara acumulación de agua en varios garajes.

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Los efectivos han trabajado en el achique del agua acumulada en los inmuebles afectados, tratando de minimizar las consecuencias y facilitar la vuelta a la normalidad en las zonas afectadas.

No ha habido que lamentar heridos.

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La actuación ha tenido lugar en una jornada marcada por la lluvia y las tormentas en la provincia de Salamanca. Concretamente, al sur de la provincia estaba previsto que se pudieran alcanzar hasta 30 milímetros de lluvia en una hora, mientras que en el resto del territorio salmantino las precipitaciones podían situarse entre los 15 y los 20 milímetros por hora.

La inestabilidad meteorológica continuará durante este domingo, jornada en la que también existe una alta probabilidad de lluvias y tormentas en la provincia.