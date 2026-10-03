Huida temeraria y conducción sin carné: dos actuaciones penales durante la madrugada

La Policía ha instruido diligencias penales contra dos conductores durante la madrugada tras las actuaciones en distintos puntos de la ciudad.

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El primero de los sucesos tuvo lugar a las 00:59 horas en la glorieta de La Flecha, donde un conductor hizo caso omiso a las órdenes de detención de los agentes y emprendió la huida realizando una conducción temeraria.

El conductor fue posteriormente localizado por los agentes. Además, se negó a someterse a las pruebas requeridas, por lo que la Policía procedió a instruir las correspondientes diligencias penales.

Por otro lado, a las 2:13 horas, en el Paseo de la Estación, los agentes detectaron a otro conductor que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.