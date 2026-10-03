Alba de Tormes recordará la muerte de Santa Teresa este 4 de octubre con diversos actos en la villa

Alba de Tormes conmemorará la muerte de Santa Teresa este 4 de octubre con diversos actos en la villa.

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La jornada, organizada por la Orden Carmelita Descalza junto con el Ayuntamiento de Alba de Tormes y otras entidades como Huellas de Teresa, combinará actos religiosos y culturales.

Además de las misas de las 11:00, 13:00 y 20:30 horas que será cantada por la Capilla Vocal Harmonia, se incluye una visita guiada a la Sala de Reliquias para las 12:30 horas, el concierto del Coro Carmeli Voces de Portugal programado para las 13:00 horas, la actuación del Grupo de Clarinetes Évano a las 19:30 horas y la ponencia del P. Julián Urkiza sobre la Beata Ana de San Bartolomé a las 20:00 horas.

La conmemoración concluirá a las 21:00 horas con las campanadas en el momento exacto del tránsito de la santa y la posterior visita a su celda.