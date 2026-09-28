El duque de Huéscar, nieto de duquesa de Alba, pregonará las fiestas de Alba

Alba de Tormes ha presentado este lunes su programa festivo para la celebración de las fiestas de Santa Teresa, su cita grande del calendario que durante diez intensos días no bajará el ritmo en las calles. Las celebraciones comenzarán el sábado 10 de octubre con la feria del Barro, actividades deportivas, toro del cajón y capea y se prolongarán hasta el día 22, con el regreso de Santa Teresa a clausura y la quema de la capilla.

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El duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, nieto de la recordada en Alba de Tormes duquesa de Alba, será el encargado de dar lectura al pregón de este año el 14 de octubre. Ese mismo día la imagen de Santa Teresa abandonará la clausura del convento de las Madres Carmelitas por la mañana y también tendrá lugar la emotiva ofrenda floral ante la escultura de Santa Teresa de Venancio Blanco.

Presentación Fiestas De Alba De Tormes

Por su parte, el 15 será el día grande en la villa, con la procesión por las calles de la imagen de Santa Teresa. Unas fiestas en las cobran especial significado los festejos taurinos con un ambicioso cartel que incluye toro del cajón, encierros y capeas nocturnas a lo largo de toda la semana.

Pasacalles, su famoso play back, citas gastronómicas a base de huevos fritos con chorizo, paella o arroz negro comparten cartel con iniciativas como el correfoc o tradicionales toros de fuegos con buscapiés y sin buscapiés durante las verbenas nocturnas.

En cuanto a las orquestas, durante los próximos días en Alba de Tormes se darán cita actuaciones y orquestas como Panorama City, Diamante, Charros y Gitanos, Vulkano, Malas Compañías, Marmaol Tributo o Salamenco.

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Eventos deportivos, el día del niño, el día de la mujer o el día del mayor completan el programa con actividades específicas para esos colectivos.