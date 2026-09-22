Alba de Tormes abre las puertas de sus monumentos en el Día Mundial del Turismo

Los vecinos y visitantes de Alba de Tormes podrán disfrutar de sus monumentos de forma gratuita el próximo 27 de septiembre. El Ayuntamiento de la villa ducal se une así a la celebración del Día Mundial del Turismo. Bajo el lema “Atrévete con la historia... y con la naturaleza, la gastronomía, la artesanía”, la localidad invita a descubrir la riqueza de un municipio que aúna siglos de legado histórico, un entorno natural único a orillas del río Tormes, artesanía tradicional y una variada oferta gastronómica y de ocio.

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Durante todo el domingo 27 de septiembre, tanto el Castillo de los Duques de Alba, de 10 a 14 y de 16 a 19:30 h, como el Museo de Alfarería de Alba de Tormes, de 12 a 14 y de 17 a 19 horas, mantendrán sus puertas abiertas con acceso gratuito.

Alba de Tormes cuenta además con ser el lugar que alberga el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, lo que supone un referente de turismo religioso y de peregrinación. Seis edificios declarados BIC más su propio conjunto histórico, cinco museos y grandes exposiciones temporales como “Santos-Varas: la intuición y la academia”, en la Basílica Neogótica de Santa Teresa o “San Juan de la Cruz: esperanza de alto vuelo” en el convento de San Juan de la Cruz o su rico patrimonio natural, artesanal y gastronómico merecen una visita.

Para celebrar este día y dentro del calendario de Circuitos Escénicos de Castilla y León, el teatro de la Villa acogerá la representación de la obra familiar “Chiflados”, a las 19 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.