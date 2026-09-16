“Los Sonidos Centerarios” llegan a Alba de Tormes

Alba de Tormes va ha celebrar “Los Sonidos Centenarios” este viernes, 18 de septiembre a las 20:00 horas, en la Iglesia Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen. Además, las entradas serán gratuitas hasta completar el aforo.

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Los Sonidos Centenarios tienen como misión poner el valor el rico patrimonio organístico de la provincia de Salamanca, el concierto correrá a cargo del organista Sebastián Robles.

La segunda cita será el domingo 18 de octubre, a las 21:00 horas, un recital lírico-musical a cargo de Francisco Javier López al órgano y el rapsoda Daniel Quirós.