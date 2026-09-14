La escuela infantil de Alba de Tormes abre nuevo curso rozando el completo

La Escuela Infantil Municipal de Alba de Tormes ha iniciado oficialmente el nuevo curso escolar con un total de 70 niños y niñas matriculados sobre una oferta global de 74 plazas, teniendo ya contabilizadas tanto las bajas como las nuevas incorporaciones del periodo excepcional. El centro cuenta en la actualidad con solo 4 vacantes disponibles, concretamente en el aula mixta destinada a edades comprendidas entre 1 y 3 años, según la concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero,

Publicidad Publicidad

Una de las principales novedades de este curso es la implementación, por primera vez en la historia del centro, de la figura de la pareja pedagógica en dos de las aulas. Esta medida responde a la alta demanda registrada y consiste en la presencia de dos profesionales guiando de forma simultánea al mismo grupo de alumnos, lo que permite ofrecer una atención aún más personalizada y reforzar el acompañamiento educativo.

El equipo del centro infantil está integrado por un total de 11 profesionales al que Vaquero ha agradecido su compromiso con la enseñanza.

Como es habitual durante el periodo estival, el Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas actuaciones de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones. Si el curso pasado la intervención principal consistió en el cambio del suelo, este verano se ha procedido al pintado integral de todo el centro, con una inversión de 4.936,80 euros.

Estas actuaciones son posibles gracias a la subvención directa que recibe el municipio por parte de la Junta de Castilla y León (JCYL, ha destacado Vaquero.

Asimismo, cabe destacar el notable incremento en la demanda del servicio de comedor escolar, el cual ha llegado a duplicar el número de usuarios en los últimos años, consolidándose como un recurso fundamental para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias del municipio.